Attualità

Ornella Muti e Carlo Verdone, fuorionda a Domenica In: “Fatti vivo”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Fuorionda a Domenica In tra Ornella Muti e Carlo Verdone. I due si sono incontrati nel salotto di Mara Venier oggi, domenica 22 marzo, per uno spazio dedicato a Eleonora Giorgi, l'attrice scomparsa lo scorso anno.  Carlo Verdone lasciando lo studio ha salutato gli ospiti in studio tra cui Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli dell'attrice, e Ornella Muti che si è avvicinata in modo confidenziale all'attore romano sussurandogli: "Fatti vivo amore…".  Verdone ha risposto con sincerità: "Non ho più i numeri tuoi". Ornella Muti ha però replicato: "Ma tua sorella Silvia ce li ha". "Va bene allora ti chiamo io", ha concluso Verdone accogliendo la richiesta dell'amica e collega.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ultimatum di Trump e nuova sfida dell’Iran, escalation per Hormuz

6 ore fa

Caso Garlasco, Tg1: perizia di Cattaneo ipotizza nuovo orario della morte di Chiara Poggi

9 ore fa

Tim, Poste Italiane lancia opas totalitaria per 10,8 miliardi

10 ore fa

Fiorentina-Inter 1-1, Ndour risponde a Esposito e ora Milan è a -6

10 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio