(Adnkronos) – Dopo il botta e risposta diretto con Barbara d’Urso, andato in scena nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Ornella Muti è tornata nella sala delle stelle visibilmente delusa. A consolarla è stata Gioia Giovanatti, maestra di ballo in coppia con Andy Diaz, alla quale l’attrice ha confidato il suo malumore per quanto accaduto pochi minuti prima in diretta.

“A me non piace fare questo”, ha detto a bassa voce, prima di sfogarsi con la ballerina: “Però non ne potevo più, basta… mi hai rotto il ca**o. Solo che io l’avevo detto meglio, ma lei mi ha spinto a dirlo in modo più aggressivo”, ha spiegato, aggiungendo: “Non è bello litigare con un’altra donna”. E tornando poi sul confronto con d’Urso e sulla successiva polemica legata al profumo di Guillermo Mariotto, Muti ha concluso: “Mi sembra che tra noi due si è ridimensionata, e questo è importante”.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026