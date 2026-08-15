Orgia in sauna, ma premono il pulsante d’emergenza: cinque persone diffidate a Lugano

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Un'orgia finita… male. È successo a Lugano dove un gruppo di cinque persone è stato scoperto a consumare un rapporto sessuale di gruppo in una piscina coperta, salvo poi premere per sbaglio il tasto d'emergenza durante l'atto e venire quindi scoperti dai soccorritori. Come raccontato dal quotidiano svizzero Tio, l'episodio risale allo scorso gennaio, quando il servizio di salvataggio della struttura aveva ricevuto una chiamata d'emergenza proveniente da un tasto d'allarme all'interno della struttura, che può essere premuto in caso qualcuno rimanga bloccato dentro oppure sia vittima di un malessere durante la sauna. Quando i soccorsi sono arrivati però, si sono trovati davanti a una scena a dir poco inaspettata, ovvero a un atto sessuale di gruppo. Immediata la chiamata alla polizia, che ha identificato tutti i protagonisti dell'orgia e per i cinque è stato emesso un ordine di diffida all'uso di saune e strutture comunali: "Sono atti gravi, che non si compiono in luogo pubblico, in un luogo accessibile anche ad altre persone” ha dichiarato il sindaco, “abbiamo eliminato il pericolo alla base, perché se a queste persone venisse in mente di tornare a fare certe cose non potranno farlo: sono stati diffidati".

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Pubblicato il 15 Agosto 2026