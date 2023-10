Oggi, alle ore 20, Organ’Aria, Itinerario concertistico alla riscoperta degli organi di Foggia e provincia, arriva nel capoluogo con due imperdibili appuntamenti in cattedrale: un concerto per organo ed ensemble di fiati e un concerto con la nuova Schola Gregoriana del Conservatorio e della Cattedrale.

L’appuntamento di oggi vedrà impegnati l’organista friulano Beppino delle Vedove e il Giordano Brass Ensemble diretto da Antonio Carretta e Giuseppe De Marco. Insieme eseguiranno brani di Gabrieli, Bach, Händel, Haydn e Sampson e Clarke.

Beppino Delle Vedove, nato a Udine, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio del capoluogo friulano diplomandosi in Organo e Composizione Organistica e in Clavicembalo. Già docente presso i Conservatori di Piacenza, Cagliari e Palermo, dal 1998 è titolare di cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio «Jacopo Tomadini» di Udine, istituto che dirigerà dal primo novembre prossimo per il triennio accademico 2024-2027. Svolge intensa attività solistica in Italia ed all’estero con successo di critica e di pubblico. Ha suonato per l’inaugurazione di organi nuovi e per il restauro di organi antichi. È stato membro di giuria in concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione organistica. Ha registrato per la Rai e per varie emittenti private regionali e inciso CD su organi del territorio friulano e siciliano. Dal 2004 è organista titolare della Cattedrale di Udine. Nel 2007 ha fondato l’Associazione “Accademia Organistica Udinese” per la valorizzazione del patrimonio organario del Friuli.

Il Giordano Brass Ensemble, ospitato già più volte in importanti kermesse nazionali, è un progetto nato dall’idea di Antonio Carretta e Giuseppe De Marco, rispettivamente professori di Tromba e Trombone presso il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia, con l’obiettivo di offrire agli studenti maggiori possibilità di crescita professionale.

L’ultimo appuntamento della rassegna si terrà mercoledì 18 ottobre 2023, sempre a Foggia in Cattedrale, alle ore 20. Sarà un concerto speciale con la partecipazione della Schola Gregoriana del Conservatorio e della Cattedrale diretta da Antonio Marinozzi, con Giovanni Petrone all’organo.

Organ’Aria è una rassegna itinerante ideata dal Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia e realizzata con il contributo della Fondazione Monti Uniti di Foggia e le Diocesi del territorio con l’obiettivo di valorizzare gli organi storici del territorio e lo strumento della cattedrale di Foggia, donato al duomo proprio dalla Fondazione dei Monti Uniti.



Pubblicato il 13 Ottobre 2023