Ore 14 riparte su Rai 2 oggi con Salvo Sottile nuovo conduttore

(Adnkronos) –

Torna Ore 14 su Rai 2 da oggi lunedì 7 settembre con Salvo Sottile nuovo conduttore. La nuova edizione sarà in onda, in diretta, ogni giorno: dal lunedì al venerdì dalle 14. E a partire dal 24 settembre ritorna in prima serata Ore 14 Sera: appuntamento fisso il giovedì sera alle 21.20. Quest’anno alcune importanti novità, ma sempre in continuità con un programma identitario della rete e della Rai. Al timone, come detto, una novità: ecco Salvo Sottile, con il suo stile inconfondibile. Inoltre, sono previsti due nuovi studi completamente rinnovati e un nuovo tipo di racconto. Ore 14 torna così in onda nel solco di un’identità incancellabile, riassumibile nello slogan “Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14”. Il doppio appuntamento, giorno e sera, seppur con due linguaggi diversi, mantiene la stessa idea di fondo: raccontare i fatti e approfondirli. Ore 14 giorno arriverà ovunque ci sia una notizia in tempo reale, dato che la grande forza della Rai è il racconto di quello che succede nel momento in cui succede. Se la cronaca irrompe da sempre nelle nostre vite e ne scandisce il tempo, “Ore 14” quel tempo lo racconterà in presa diretta. Senza mai perdere il senso dell’imprevisto che appartiene alla cronaca. Da questa nuova edizione il programma sarà ancora più fuori dallo studio per andare nei luoghi in cui tutto avviene. Ogni giorno ci saranno collegamenti, inviati sul posto, testimonianze in diretta, documenti, il racconto dei processi, delle indagini in corso. E in studio spazio alle domande che rimangono in sospeso e cercano una risposta. Nel serale arriva il tempo dell'approfondimento. Tra gli ospiti ci saranno giornalisti, magistrati, avvocati, investigatori, esperti, ma soprattutto le persone che quella storia l’hanno vissuta. Meno salotto e più strada, le storie prima delle opinioni: è lo stile di Salvo Sottile anche al giovedì sera. Con “Ore 14 Sera” spazio all’approfondimento, alle inchieste, ai grandi casi di cronaca, ai gialli irrisolti – con la ricostruzione dettagliata dei delitti e dei casi giudiziari – e anche alle storie di chi viene dimenticato e combatte per avere giustizia.

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Pubblicato il 7 Settembre 2026