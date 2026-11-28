(Adnkronos) – La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), che rappresenta gli oltre 465mila infermieri e infermieri pediatrici iscritti in Italia, interviene nel dibattito sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei Paesi terzi e sulla mobilità dei lavoratori sanitari, aperto dalle recenti proposte normative della Commissione Europea (Fair Labour Mobility Package). Fnopi – informa una nota – “accoglie con favore la convergenza tra le rappresentanze delle professioni sanitarie sui principi fondamentali di tutela della salute pubblica e sicurezza delle cure, e condivide l’obiettivo di digitalizzare e snellire le procedure, ma rilancia, con una nota tecnico-istituzionale trasmessa al Parlamento, al Dipartimento per gli Affari europei e al ministero della Salute, una proposta organica e vincolante che fissa condizioni precise affinché nella fase ascendente e nel negoziato europeo la semplificazione amministrativa non si traduca mai in un abbassamento degli standard formativi e assistenziali, né nella compressione del ruolo di garanzia degli Ordini professionali. Sono paletti tecnici, etici e giurisdizionali irrinunciabili per la professione infermieristica e per l’intero Ssn”.

“La mobilità internazionale e il reclutamento da Paesi terzi non possono esaurirsi in un controllo formale dei documenti o in presunzioni di equivalenza burocratiche – sottolinea la presidente della Fnopi, Barbara Mangiacavalli -. La professione infermieristica si fonda sui requisiti minimi armonizzati della Direttiva 2005/36/CE (almeno tre anni e 4.600 ore di formazione teorica e clinica) e sull’effettiva capacità di operare in sicurezza a contatto con i pazienti. Anche nei meccanismi di riconoscimento automatico previsti dalla proposta COM (2026) 990 servono verifiche preventive, indipendenti e periodicamente aggiornate su programmi, accreditamento degli enti formativi e qualità dei tirocini, con la possibilità per gli Stati membri di contestare o sospendere le valutazioni in presenza di irregolarità”.

Per garantire coerenza tra la nuova disciplina europea e l’ordinamento sanitario nazionale, la Fnopi articola la propria proposta in cinque priorità operative: 1. Garanzie sul riconoscimento automatico, autenticità dei titoli e tempi congrui – Occorre rafforzare i controlli anti-frode con verifiche dirette presso le istituzioni formative e le autorità dei Paesi d’origine sull’esistenza, l’accreditamento e l’effettiva frequenza dei percorsi di studio e dei tirocini clinici. Inoltre, i termini procedurali stretti fissati da Bruxelles (tre mesi nella proposta COM 990) devono restare compatibili con lo svolgimento effettivo delle misure compensative — prove attitudinali e tirocini di adattamento — ogni volta che emergano differenze formative sostanziali. 2. Accertamento linguistico B2 preventivo e obblighi professionali – La padronanza della lingua italiana è uno strumento clinico indispensabile per l’anamnesi, la somministrazione delle terapie e la gestione delle emergenze. La verifica deve essere svolta a livello nazionale con standard omogenei (livello minimo B2 del Quadro comune europeo) e con il coinvolgimento attivo degli Ordini provinciali, prima dell’ingresso in servizio, insieme all’accertamento della conoscenza delle norme italiane su responsabilità professionale, obblighi assicurativi e protocolli assistenziali.

3. No alla frammentazione del profilo professionale (Skills Portability Act) – Sul Regolamento COM(2026) 992, FNOPI esprime ferma contrarietà a qualsiasi automatismo che consenta di utilizzare micro-credenziali o attestazioni digitali parziali per autorizzare l’esercizio di attività riservate. L’esercizio della professione infermieristica in Italia richiede l’integrità del percorso universitario, il titolo abilitante e l’iscrizione all’Albo: la portabilità digitale delle competenze non può creare figure ibride prive di garanzie legali e deontologiche. Si ritiene fondamentale rivedere il percorso di riconoscimento anche con una valutazione reale, sul campo, delle competenze clinico assistenziali oltre che linguistiche. 4. Superamento del regime di deroga, elenchi speciali OPI e Osservatorio nazionale – In Italia operano oggi tra i 16.000 e i 22.000 infermieri esteri in regime straordinario di deroga (prorogato al 31 dicembre 2029 dalla Legge di Bilancio 2026). Per superare questo canale parallelo privo di tracciabilità omogenea, FNOPI chiede di dare piena attuazione agli elenchi speciali straordinari e transitori presso gli Ordini provinciali (OPI) — già previsti dal DDL delega sulle professioni sanitarie (AC 2700) approvato dalla Camera — così da sottoporre tutti i professionisti a verifica linguistica, formazione continua (Ecm), Codice deontologico e vigilanza ordinistica. A ciò va affiancato un Osservatorio nazionale (con ministero della Salute, Regioni e Fnopi) per monitorare flussi, provenienze, modalità di reclutamento e permanenza nel Ssn.

5. Reclutamento etico, parità contrattuale, riforme interne e “Piano Sud” – Il reclutamento dall’estero deve rispettare il Codice globale Oms — evitando di depauperare i sistemi sanitari dei Paesi d’origine —, valorizzare in modo trasparente l’esperienza clinica e le specializzazioni già maturate (senza percorsi ridondanti) e garantire piena parità retributiva e contrattuale per impedire ogni forma di dumping salariale. Soprattutto, l’ingresso di personale straniero non può diventare una scorciatoia sostitutiva rispetto alle riforme non più rinviabili per gli infermieri italiani: adeguamento degli stipendi ai parametri europei, detassazione delle indennità notturne e festive, sviluppo delle carriere specialistiche e avvio del Piano Sud per la formazione infermieristica per rimuovere gli ostacoli economici e abitativi nel Mezzogiorno dove si concentra la maggiore domanda universitaria. Senza queste misure, l’Italia rischia di sostenere i costi del reclutamento estero solo per vedere i professionisti migrare verso altri Paesi europei più attrattivi.

Gli Ordini professionali non sono meri detentori di albi, ma enti pubblici sussidiari dello Stato posti a garanzia del diritto alla salute: per questo la Fnopi chiede che il Governo assicuri un loro coinvolgimento strutturato nelle procedure di accertamento dei titoli, delle competenze linguistiche e delle misure compensative, evitando disallineamenti tra norme europee e riforme nazionali. “Senza una regia nazionale solida e senza investimenti strutturali per rendere attrattiva la professione in Italia, il reclutamento internazionale rischia di trasformarsi in un palliativo costoso e inefficace – conclude Mangiacavalli -. Serve un equilibrio chiaro: apertura regolata e valorizzazione delle competenze reali per chi arriva dall’estero, ma anche dignità economica, formazione e prospettive di carriera per chi sostiene ogni giorno il nostro Ssn”.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026