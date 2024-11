Ordine medici al Welfair tra sanità militare e corsi anti fake news

(Adnkronos) – C'è anche la Fnomceo la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, a Welfair, la Fiera del fare Sanità, in programma alla Nuova Fiera di Roma da oggi al 7 novembre. E lo fa, insieme al Comparto Difesa e Sicurezza, con uno spazio espositivo dedicato e con una serie di incontri, aperti ai visitatori. Coordinatore per Fnomceo delle tre giornate sarà Franco Lavalle, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Bari, delegato Fnomceo per la Sanità Militare e del Comparto Sicurezza. Proprio da un’intuizione di Lavalle e del presidente della Fnomceo Filippo Anelli nasce infatti la collaborazione tra l'Ordine dei medici e il Comparto Difesa e Sicurezza, che ha portato in un Tavolo tecnico le questioni di interesse dei medici del comparto: la formazione, le scuole di specializzazione e il corso per la medicina generale, la previdenza. Da questa collaborazione sono scaturiti corsi di formazione a distanza e tre convegni nazionali, a Bari, Palermo e Roma. Proprio a questa collaborazione è stato dedicato l’incontro "Fnomceo e Sanità del Comparto Difesa e Sicurezza: eccellenze italiane per la salute delle persone", dopo l’inaugurazione della Fiera, a cui ha partecipato il presidente Anelli. Il Comparto Difesa e Sicurezza è presente anche con un’esposizione di veicoli di pronto intervento e soccorso, che permetterà ai visitatori – in particolare, studenti, professionisti e appassionati del settore – di conoscere da vicino le tecnologie e le attrezzature utilizzate nelle operazioni di emergenza e soccorso: dall’ambulanza 'Orso' progettata per soccorrere e trasportare fino a due feriti dalla zona di combattimento alla struttura sanitaria campale di riferimento, al portaferiti 'Lince' un mezzo blindato con un elevato livello di protezione contro il fuoco, in grado di operare in ambienti radicalmente diversi per collocazione geografica e condizioni climatiche. Presenti anche la Guardia di Finanza con il suo poliambulatorio mobile, l’Aeronautica Militare con dimostrazioni dal vivo di carico e trasporto di pazienti in alto biocontenimento, la Marina Militare con una camera iperbarica carrellabile e un camper adibito ad 'ambulatorio mobile di medicina del lavoro', e l’Arma dei Carabinieri con un’ambulanza 'speciale' veterinaria e un’autovettura Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio utilizzata per il 'trasporto organi'. Inoltre, nello spazio dedicato alla Fnomceo, tutte le amministrazioni, a turno, si racconteranno e risponderanno alle domande del pubblico. Ogni amministrazione avrà anche un corner dedicato, nel quale i visitatori potranno avere contatti diretti e ritirare materiale divulgativo. Domani, 6 novembre, dalle 14 alle 18,30 presso lo spazio Fnomceo, appuntamento invece con la Medicina di Genere – riporta una nota – la nuova dimensione della scienza medica che studia l’influenza del sesso, del genere, degli aspetti socioeconomici e culturali su fisiologia, fisiopatologia e patologia umana, con l’obiettivo di una maggiore uguaglianza ed equità nell’accesso alle cure. Il 7 novembre, stessa ora stesso posto, si parlerà invece di fake news. Termine usato ed abusato, ma che è diventato riduttivo per descrivere la complessità di un fenomeno che richiede un’analisi più approfondita delle forme, intenti e esiti con cui si manifesta. Da qui il titolo del corso: "Non chiamatele fake news: la comunicazione della salute tra disinformazione, misinformazione e buona informazione". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



