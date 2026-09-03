Ordigno con esplosivo al bancomat della banca Credem, malviventi fuggono a mani vuote

Hanno piazzato un ordigno esplosivo, chiamato marmotta, all’interno della fessura dello sportello bancomat della filiale della banca Credem di corso Aldo Moro in pieno centro cittadino a Cerignola che, esplodendo, ha provocato grossi danni alla struttura. Il colpo è comunque fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote perché l’atm era spento e vuoto. È quanto accaduto nel corso della notte qualche minuto prima delle quattro. Ad agire, a quanto si apprende, quattro persone con i volti coperti a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata che, dopo il colpo, hanno fatto perdere le proprie tracce. Tanto spavento soprattutto tra i residenti della zona che hanno avvertito le esplosioni. Sui social diversi i commenti di residenti allarmati dall’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini, e il nucleo artificieri di Bari per la messa in sicurezza dell’area.

L’Amministrazione comunale, attraverso le parole del sindaco Francesco Bonito e dell’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella, esprime profondo scoramento di fronte all’ennesimo assalto ad un ATM avvenuto a Cerignola, nel giro di pochi mesi. “Un fenomeno ormai capillarmente diffuso, che non riguarda soltanto Cerignola ma l’intera provincia di Foggia e numerosi territori della Puglia, nonostante gli appelli, le continue richieste di intervento e i vertici in Prefettura che coinvolgono quotidianamente amministratori, forze dell’ordine e istituzioni.È ormai evidente come ci si trovi davanti ad uno schema criminale consolidato, organizzato e, soprattutto, estremamente semplice da replicare.

Alle forze dell’ordine e alla magistratura va il plauso delle nostre comunità per le recenti operazioni e inchieste giudiziarie che stanno tentando di scardinare un sistema complesso, articolato e ramificato, capace di interessare la nostra regione e i territori limitrofi.Ma, evidentemente, questo non basta.

Servono strumenti, uomini e poteri straordinari che soltanto lo Stato può mettere in campo e che, davanti alla gravità e alla sistematicità di quanto sta accadendo, deve attivare senza attendere un minuto di più.Il rischio è che i centri più piccoli, spesso serviti da un unico ATM, rimangano completamente isolati e privati di servizi essenziali qualora gli istituti bancari decidessero di procedere alla disattivazione definitiva di bancomat e sportelli automatici.

Per città come Cerignola, invece, il rischio sempre più concreto è quello di lasciare sedimentare un clima di paura e insicurezza capace di soffocare proprio quella parte sana e virtuosa dell’economia che, nonostante tutto, continua a scegliere questa città per vivere, lavorare, investire e credere nel suo futuro.È l’ennesimo sfregio ad un intero territorio e alla sua possibilità di crescere senza essere costretto a convivere quotidianamente con la violenza e con la paura”. Concludono



Pubblicato il 3 Settembre 2026