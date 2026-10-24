Ora solare 2026, “7 giorni per risincronizzare orologio biologico bimbi”, i consigli del pediatra

(Adnkronos) – L’appuntamento con il ritorno dell’ora solare è ormai dietro l’angolo. Nella notte tra sabato 24 ottobre e domenica 25 le lancette torneranno indietro di 60 minuti. E sebbene si possa dormire un’ora in più, l’effetto sull’organismo resta quello di un mini-jet lag. Come riallineare rapidamente i bioritmi – soprattutto quelli dei più piccoli – a questa indotta retromarcia temporale? “Con l’introduzione dell’ora solare, l’organismo necessita di un periodo di adattamento per sincronizzare nuovamente il proprio orologio biologico, ossia il complesso meccanismo che regola le funzioni fisiologiche influenzate dall’alternanza luce-buio e dai ritmi sonno-veglia”, spiega all’Adnkronos Salute il pediatra Italo Farnetani. “Per il completo riallineamento dei ritmi circadiani può essere necessaria almeno una settimana”, avverte.

Ma esistono strategie utili “per facilitare questo processo”, suggerisce l’esperto. Primo passo: “E’ consigliabile continuare inizialmente a rispettare il precedente orario di addormentamento, riferito all’ora legale. In pratica, chi era abituato ad andare a letto alle 23 dovrà coricarsi alle 22 secondo il nuovo orario solare. Successivamente, sarà opportuno posticipare gradualmente l’orario del sonno di circa 10 minuti al giorno, per 6 giorni consecutivi, fino a raggiungere il nuovo ritmo in modo progressivo e fisiologico”.

Fin qui il sonno, ma al risveglio? “È molto probabile – spiega Farnetani – che nei primi giorni successivi al cambio d’ora ci si svegli spontaneamente circa un’ora prima del consueto”. Un anticipo che può diventare un ‘assist’ per la salute, assicura. “Questa condizione determina un temporaneo anticipo rispetto agli abituali impegni scolastici e lavorativi, offrendo un’opportunità spesso sottovalutata: dedicare più tempo alla prima colazione, il pasto più frequentemente trascurato della giornata, nonostante rivesta un ruolo fondamentale. Dopo il digiuno notturno, la colazione fornisce l’energia necessaria per riattivare le funzioni metaboliche, favorire le prestazioni cognitive e sostenere le attività quotidiane. Se da un lato ho sempre espresso riserve sull’introduzione dell’ora solare, dall’altro lato questo temporaneo anticipo del risveglio può rappresentare un’occasione preziosa per valorizzare una corretta prima colazione e promuovere abitudini più favorevoli alla salute”, conclude il pediatra.

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Pubblicato il 24 Ottobre 2026