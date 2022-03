Ora serve continuità e punti anche contro la Paganese

Il Foggia è tornato a regalare gioie ai propri tifosi allo “Zaccheria” dove ha battuto in uno scontro diretto per accedere ai playoff il Picerno per il risultato 3 a 2, anche se ai punti la squadra di Zeman avrebbe potuto dilagare. ‘Contava vincere’ è stato anche un po’ il succo di quanto ha dichiarato Zdenek Zeman in sala stampa nel post-gara, dove la rete del vantaggio di Ferrante, seguita dal tiro della distanza di Petermann e dalla doppietta personale dell’ex Ternana, a causa di soliti errori difensivi nei minuti finali si è rischiato di farsi riacciuffare dal Picerno, combattivo e che se l’è giocata sfruttando le ripartenze, contrariamente a quanto solitamente oppone come armi alle sue avversarie. Il Foggia del boemo però deve dare continuità anche se a rigore di cronaca nelle ultime cinque gare ha raccolto otto punti, tuttavia, il salto di qualità e di continuità va fatto, specie in trasferta dove nel computo di sedici gare realizzate si è vinto soltanto in tre casi, e l’ultima volta contro il Monopoli. Il Calcio Foggia di Zeman è evidente che ha fatto il suo percorso di crescita ed assimilazione degli schemi non semplice, e spesso e volentieri nel corso dell’anno è inciampato, perché non ha saputo mantenere il risultato o è letteralmente affondata sotto i colpi dell’avversaria di turno perdendo complessivamente per sette volte e pareggiando per ben tredici volte, molte delle quali dove avrebbe potuto portare in proprio favore l’intera posta in palio. Insomma, meno alibi e scusanti, la proprietà del Calcio Foggia e soprattutto la piazza, aspettano che i rossoneri sparino frecce velenose dal proprio arco. Pertanto riportiamo un passaggio delle dichiarazioni del boemo dopo la vittoria contro il Picerno, ma che quasi certamente tornerà a parlare oggi alla vigilia della gara in trasferta contro la Paganese, reduce quest’ultima dal pari contro la Virtus Francavilla: “Per noi era una partita che contava per la vittoria e ci siamo riusciti. Nel primo tempo non abbiamo giocato molto insieme. Nel secondo tempo abbiamo sofferto le palle lunghe forse troppa passività nei difensori. Petermann può ambire ad altre categorie se lima alcuni difetti. Bisogna provare più spesso a giocare e in allenamento dedichiamo tanto tempo a questo aspetto poi con gli avversari si fa più fatica. Giocando di nuovo mercoledì non volevo far giocare novanta minuti a Rocca e Gallo che potevano dare più ritmo anche se non è stato così. Rocca non sta ancora molto bene infatti poi è uscito. Dobbiamo essere meno piatti in partenza”. Parole e consigli dispensati dal tecnico anche per Nicolao. Tuttavia, contro la Paganese si giocherà mercoledì sera alle 21.00. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

