Oppo Reno15, lo smartphone per i creator che sfida le leggi del vlogging

(Adnkronos) – Oppo rinnova la sua offerta nel mercato degli smartphone con il debutto ufficiale della serie Reno15, una famiglia di dispositivi pensata per rispondere alle esigenze specifiche dei content creator e dei viaggiatori moderni. Il cuore pulsante della nuova proposta è rappresentato dalla fotocamera selfie ultra-wide da 50MP con campo visivo di 100 gradi, una soluzione che permette di catturare inquadrature ampie senza l'ausilio di accessori esterni. Il sistema integra un'architettura di intelligenza artificiale capace di gestire l'intero flusso di lavoro, dallo scatto alla post-produzione, rendendo l'editing di alta qualità accessibile con pochi tocchi direttamente sul display. Dal punto di vista estetico, i nuovi modelli traggono ispirazione dalle sfumature dell'aurora, introducendo il modulo Dynamic Stellar Ring sul retro in vetro scolpito. La robustezza è garantita dalle certificazioni IP66, IP68 e IP69, che assicurano la protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere, rendendo i dispositivi adatti all'uso in contesti outdoor impegnativi. La tecnologia Splash Touch interviene inoltre per permettere l'utilizzo fluido dello schermo anche quando le mani o la superficie del pannello risultano bagnate, eliminando uno dei principali ostacoli durante le riprese in condizioni climatiche avverse o in prossimità dell'acqua. Le prestazioni hardware variano a seconda della configurazione scelta, con il modello Reno15 Pro 5G che si distingue per un sensore principale da 200MP e un teleobiettivo per ritratti da 50MP con focale equivalente a 85mm. Questa dotazione, unita alla stabilizzazione 4K HDR Ultra-Steady Video e alla funzione Seamless Camera Switch, trasforma lo smartphone in un toolkit video completo per il vlogging professionale. L’integrazione del Reno Portrait Engine assicura una resa naturale della pelle, mentre le nuove funzioni AI Motion consentono di intervenire sui filmati eliminando elementi di disturbo o aggiungendo effetti cinematografici attraverso l'interpolazione dei frame. L'autonomia è supportata da batterie che raggiungono i 6.500mAh, compatibili con la ricarica rapida Supervooc da 80W per garantire una continuità operativa prolungata. Sotto la scocca, il sistema operativo ColorOS 16 e il Trinity Engine ottimizzano la distribuzione dell'energia, mentre la piattaforma MediaTek Dimensity 8450 del modello Pro gestisce le sessioni di gioco più intense riducendo drasticamente la latenza. Di particolare rilievo è l'apertura verso altri ecosistemi tramite O+ Connect, una funzione che facilita il trasferimento rapido di file tra i dispositivi Oppo e i sistemi iOS o iPadOS, superando le tradizionali barriere di compatibilità. La commercializzazione della serie Reno15 inizia ufficialmente il 15 gennaio, con una struttura di prezzo che oscilla tra i 399,99 euro della variante F e i 799,99 euro della versione Pro. Per accompagnare il lancio, il produttore ha previsto una serie di bundle promozionali validi fino al 28 febbraio, che includono accessori dedicati al viaggio e auricolari della serie Enco. La disponibilità di diverse colorazioni ispirate ai fenomeni atmosferici e l'integrazione di strumenti di produttività come AI Mind Space completano un'offerta che punta a ridefinire lo standard dei dispositivi di fascia media e alta orientati alla creatività digitale.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Gennaio 2026