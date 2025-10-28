Oppo presenta la serie Find X9, flagship di nuova generazione

(Adnkronos) – Oppo rinnova la propria visione del top di gamma con la nuova Find X9 Series, composta dai modelli Find X9 e Find X9 Pro. L’azienda cinese presenta una linea che punta a combinare estetica, prestazioni e autonomia in un’unica esperienza d’uso, spinta dal nuovo chipset MediaTek Dimensity 9500 e da un comparto fotografico co-progettato con Hasselblad. La collaborazione con lo storico marchio svedese dà vita alla fotocamera Hasselblad Telephoto da 200MP del Find X9 Pro, affiancata da una Ultra XDR Main Camera basata su un sensore Sony LYT 828 personalizzato, in grado di gestire in tempo reale esposizioni multiple per restituire dettagli e gamma dinamica da reflex. L’introduzione del LUMO Image Engine, motore di fotografia computazionale sviluppato internamente da Oppo, promette un incremento nella nitidezza e nella resa cromatica con un consumo energetico ridotto fino al 50%. Le prestazioni fotografiche sono supportate anche da funzioni video professionali: la registrazione 4K a 120fps in Dolby Vision HDR è disponibile su entrambe le varianti, mentre la modalità LOG certificata ACES si rivolge ai videomaker che necessitano di un profilo neutro per la color correction. Per gli appassionati di zoom, il nuovo Teleconverter Hasselblad trasforma il Find X9 Pro in un super-zoom ottico 10x, fino a 200x digitale. Sul fronte dell’autonomia, Oppo introduce una batteria Silicon-Carbon di terza generazione: 7025 mAh per Find X9 e 7500 mAh per Find X9 Pro, valori record per smartphone sotto gli 8 mm di spessore. La ricarica rapida SUPERVOOC 80W e quella wireless AIRVOOC 50W completano il pacchetto, insieme alla ricarica inversa da 10W. Il design punta su linee piatte e cornici simmetriche da appena 1,15 mm. Entrambi i modelli adottano un display AMOLED a 120Hz con luminosità fino a 3600 nit, e certificazioni IP66, IP68 e IP69, a garanzia di una resistenza fuori dal comune. Le colorazioni spaziano dal Titanium Grey e Space Black al Velvet Red per Find X9, fino al Silk White e Titanium Charcoal per il modello Pro. La potenza è affidata al MediaTek Dimensity 9500, realizzato con processo a 3 nm di TSMC, e ottimizzato da OPPO tramite il Trinity Engine, che bilancia in tempo reale prestazioni e consumo energetico. A bordo debutta anche ColorOS 16, che introduce animazioni più fluide, un sistema di AI Mind Space per catturare e riassumere contenuti in automatico, e nuove funzioni di multitasking grazie a O+ Connect, compatibile con Mac e Windows. La Find X9 Series è disponibile da oggi su Oppo Store e presto presso i principali rivenditori. Il prezzo è di 999,99 euro per Find X9 e 1.299,99 euro per Find X9 Pro. Fino al 30 novembre, sono previste promozioni con sconti fino a 150 euro e bundle con auricolari Enco, cover e caricatore inclusi.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Ottobre 2025