Oppo presenta Find X10 e Find X10 Pro Max

(Adnkronos) – Oppo ha presentato Find X10 e Find X10 Pro Max, i nuovi smartphone di fascia alta della serie Find X. La caratteristica principale è la dotazione fotografica, realizzata in collaborazione con Hasselblad: Find X10 dispone di due fotocamere posteriori da 200 megapixel, mentre Find X10 Pro Max ne monta tre, ultra-grandangolare, principale e teleobiettivo. Secondo l’azienda, si tratta del primo sistema Triple 200MP in questo segmento. Pete Lau, Chief Product Officer di Oppo, ha indicato la serie come uno dei maggiori passi avanti compiuti dal marchio nella fotografia mobile.

Sul modello Pro Max la fotocamera principale utilizza un sensore ISOCELL HPC da 1/1,28 pollici, sviluppato insieme a Samsung, mentre l’ultra-grandangolare ha un sensore da 1/1,56 pollici, un campo visivo di 124 gradi e l’autofocus. Il teleobiettivo ha apertura f/2.1 e una distanza minima di messa a fuoco di 10 centimetri, che ne consente l’uso anche come fotocamera macro. Su entrambi i modelli è disponibile un teleconverter Hasselblad da 3,28 ingrandimenti ottici. L’acquisizione predefinita è fissata a 26 megapixel, mentre la modalità Hi-Res consente scatti a 50 o 200 megapixel.

Le immagini sono elaborate dal nuovo LUMO True Image Engine, che secondo OPPO punta a una resa più naturale: riduce l’accentuazione della nitidezza, la riduzione del rumore e i dettagli generati dall’intelligenza artificiale, e porta nella modalità Foto standard l’impostazione tonale dell’Hasselblad Master Mode. Una fotocamera True Color dedicata rileva informazioni cromatiche multispettrali per migliorare la fedeltà dei colori in condizioni di luce mista.

Per quanto riguarda il video, Find X10 registra in 4K a 60 fotogrammi al secondo con tutte le fotocamere posteriori; il 4K a 120 fps e l’8K a 30 fps sono disponibili con principale e teleobiettivo. Sul Pro Max questi formati sono supportati da tutte e tre le fotocamere, e la gamma dinamica della principale raggiunge i 17 stop. Entrambi i modelli supportano Dolby Vision, il formato O-Log2 certificato ACES e, per la prima volta su un dispositivo Oppo, la registrazione Open Gate, che sfrutta l’intera area del sensore. La versione di Blackmagic Camera ottimizzata con Oppo sarà disponibile da novembre. Per il Pro Max è previsto inoltre il Creator Kit Tilta Khronos, con impugnatura, adattatore per filtri da 67 millimetri, adattatore per il teleconverter e ventola di raffreddamento attiva.

I display sono di tipo LTPO con frequenza fino a 144 Hz e luminosità di picco di 3.600 nit: misurano 6,59 pollici su Find X10 e 6,78 pollici su Find X10 Pro Max. Sono tra i primi a supportare lo spazio colore BT.2020. Entrambi i modelli hanno certificazioni IP66, IP68 e IP69 e la certificazione SGS Five-Star per la resistenza alle cadute. La batteria al silicio-carbonio raggiunge i 7.150 mAh, con ricarica cablata da 80 W e wireless da 50 W. Find X10 monta il processore MediaTek Dimensity 9600M a 3 nanometri, mentre Find X10 Pro Max utilizza il Dimensity 9600 Pro a 2 nanometri; il raffreddamento è affidato a una camera di vapore.

Il software è ColorOS 17. Tra le novità, AI Mind Pilot con Agent Mode, sviluppato con Manus, che permette di assegnare all’intelligenza artificiale attività articolate su foto e file del dispositivo, e AI Photo Agent per il ritocco fotografico, la cui disponibilità in Europa è prevista in un secondo momento. AI Call Guard individua durante le chiamate possibili tentativi di frode basati su voci sintetiche o manipolazioni del volto.

In Italia i dispositivi sono acquistabili dal 21 ottobre. Find X10 Pro Max costa 1.799,99 euro; Find X10 costa 1.599,99 euro nella versione da 512 GB e 1.399,99 euro in quella da 256 GB. Fino al 25 ottobre, su Oppo Store, un voucher da 150 euro è acquistabile a 0,99 euro e utilizzabile fino al 30 novembre. Con l’acquisto del Pro Max o del Find X10 da 512 GB è previsto un omaggio a scelta tra teleconverter, OPPO Watch X3 e OPPO Enco Clip2. Nei negozi di elettronica di consumo è inoltre previsto uno sconto in caso di permuta, da 100 a 200 euro a seconda del modello.

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Pubblicato il 21 Ottobre 2026