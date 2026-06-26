Oppo Enco Air5 Pro, la recensione

(Adnkronos) – L'attesa per il successore di un vero e proprio campione del rapporto qualità-prezzo può richiedere tempo, soprattutto quando l'obiettivo è superare le prestazioni di un modello ampiamente apprezzato come le Enco Air3 Pro. Oppo ha impiegato ben tre anni per perfezionare la nuova generazione, presentando sul mercato le Oppo Enco Air5 Pro in concomitanza con il lancio del suo smartphone di punta, il Find X9 Ultra. Il nuovo modello si inserisce nella fascia più competitiva del mercato audio wireless, proponendo specifiche tecniche sulla carta sorprendenti per la categoria, tra cui spiccano la cancellazione attiva del rumore potenziata e il supporto all'alta risoluzione. Il primo cambiamento evidente riguarda l'approccio estetico della custodia di ricarica. Abbandonato il coperchio lucido e trasparente del modello precedente, che tendeva a ingiallire e a trattenere le impronte digitali, il brand ha optato per una finitura completamente opaca, disponibile nelle colorazioni Matte Black e Pearl White. Questa scelta conferisce al prodotto una sensazione tattile decisamente più premium e una maggiore resistenza all'usura quotidiana. Gli auricolari mantengono una notevole leggerezza complessiva, fermando l'ago della bilancia a soli 4,4 grammi per singolo elemento; un valore che si traduce in un comfort prolungato durante le sessioni d'ascolto, supportato anche dalla certificazione IP55 contro polvere e schizzi d'acqua. Il vero elemento di rottura rispetto alla concorrenza diretta risiede nel sistema di cancellazione attiva del rumore, capace di raggiungere l'abbattimento di ben 55dB. Grazie all'adozione di una configurazione a tre microfoni per auricolare e a un raggio d'azione esteso fino a 5.000 Hz, la tecnologia si dimostra insolitamente efficace nel neutralizzare le frequenze medie e i rumori ambientali più complessi, come il frastuono dei mezzi pubblici o il traffico cittadino. Il sistema include un algoritmo adattivo che calibra l'intensità dell'ANC in tempo reale in base alla conformazione del condotto uditivo e alle condizioni esterne, garantendo un isolamento acustico paragonabile a quello di dispositivi dal costo sensibilmente superiore. Dal punto di vista acustico, la dotazione hardware si affida a un driver dinamico da 12 millimetri rivestito in titanio, abbinato al codec ad alta risoluzione LHDC 5.0. La resa sonora adotta la classica firma a "U", caratterizzata da bassi profondi e alti particolarmente nitidi e squillanti, pensata per incontrare il gusto del grande pubblico. Durante la riproduzione di brani complessi o iconici, la separazione degli strumenti risulta impeccabile. L'unico elemento leggermente sottotono si riscontra nelle frequenze medie, dove le voci possono apparire leggermente arretrate nel mix complessivo all'interno di arrangiamenti particolarmente densi. La gestione energetica rappresenta un altro solido pilastro dell'esperienza d'uso. Le Enco Air5 Pro dichiarano un'autonomia complessiva che può raggiungere le 54 ore disattivando l'ANC con il supporto della custodia, posizionandosi ai vertici del segmento. Anche abilitando la cancellazione del rumore e i codec ad alta risoluzione, i valori rimangono ampiamente sufficienti a coprire un'intera settimana di utilizzo standard. Il quadro tecnico si completa con l'integrazione dello standard Bluetooth 6.0, che assicura una connessione multipoint rapida e stabile tra due dispositivi contemporaneamente, e una modalità a bassa latenza da 47 millisecondi ideale per la fruizione di contenuti video e sessioni di gioco. In conclusione, le Oppo Enco Air5 Pro si confermano come una delle opzioni più solide e convincenti all'interno del panorama dei dispositivi audio accessibili. I miglioramenti introdotti sul fronte dell'isolamento acustico, della connettività e dell'autonomia giustificano ampiamente il tempo trascorso dal debutto della generazione precedente, offrendo un pacchetto completo privo di reali compromessi. Per chiunque cerchi un'alternativa affidabile ed efficiente senza dover investire cifre da top di gamma, questa nuova proposta rappresenta attualmente un punto di riferimento imprescindibile.

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Pubblicato il 26 Giugno 2026