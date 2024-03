Opere pubbliche a Foggia, fra il lavoro dei commissari e il futuro

Cosa cogliere e cosa cambiare dell’eredità lasciata dai commissari. È stato questo uno dei temi intorno a cui, con particolare riguardo al piano triennale delle opere pubbliche, si è svolto il consiglio comunale di ieri. “Vivere di rendita? Se c’è una rendita vuol die che qualcosa è stato prodotto di positivo”. Così l’assessore Galasso in risposta al consigliere comunale Nunzio Angiola che ha parlato di un “piano inerziale” in quanto, sostanzialmente, al traino di quanto svolto e deliberato dai commissari, senza “rimpinguare” ciò che si poteva, preso nei lacci di un presunto “stop” della Corte dei conti. “Il bilancio si può modificare in corso d’opera- ha ammonito Angiola- non c’è nemmeno uno straccio in più rispetto a quanto fatto dai commissari”. Sul Palasport “avrebbe potuto dire qualcosa circa uno studio di fattibilità” mentre l’emergenza abitativa “è tabù, sembra di leggere il piano di un’altra città. Non c’è uno sforzo per cercare dei finanziamenti, è una difesa a oltranza di un comportamento negligente”.

“Per inserire qualcosa nel piano opere pubbliche- la replica di Galasso- dobbiamo avere il primo livello di progettazione. Noi siamo a circa 75 giorni dell’insediamento della giunta, il piano triennale è stato approvato il 29 dicembre: io non c’ero ancora, bisognava fare dei progetti di fattibilità che richiedono professionisti, personale. Il Palasport tocca il cuore di tutti ma un conto è parlarne, un conto è inserirlo nel piano. Ci confronteremo con gli stakeholders, capiremo dove inserirlo, parlarne ora a 75 giorni dall’insediamento significa parlere di cose di cui non ci si rende conto. Io vengo da Bari, lei è stato candidato sindaco e parlamentare di questa terra”.

Galasso, in replica, è stato rintuzzato da Angiola in quanto l’assessore al ramo avrebbe troppo spostato su un piano politico, “da nominato, non da eletto” con oltre 7mila voti- ha ricordato dall’opposizione- quello che doveva restare in ambito tecnico.

“Da questa terra io ho imparato -ha detto Galasso sul tema emergenza abitativa- che ci sono oltre 10 accordi di programma di housing sociale la cui cubatura complessiva, (anche con pendenze giudiziarie) nel caso fosse approvata, ingesserebbe il nostro piano regolatore. Abbiamo sbloccato alcuni fondi per Arca Puglia di finanziamento in capo a d A per 84 appartamenti in via Lucera”.

Quella del Palasport è una richiesta dell’opposizione, che si è ripalesata ancora qualche mese fa di fronte alla quale Galasso non si è detto contrario. Ma, sottomano, c’è il campo Colella, finanziato con fondi Pnrr che prevede la creazione di un impianto indoor e la ristrutturazione di quello esistente. “Partiremo a breve, abbiamo avuto un incontro con i progettisti”, ha detto Galasso.

Circa lo skate park a Rione Biccari, previsto in un primo momento nel progetto di rigenerazione urbana già approvato e appaltato per la zona, nello sviluppo progettuale “sembra essere stato messo temporaneamente da parte. A Bari ne abbiamo realizzati ben due e sono stati un autentico successo. Avremo anche quindi modo di confrontarci”. Così al consigliere Antonio De Sabato che ha sostenuto anche in campagna elettorale la sua realizzazione nell’ambito del progetto integrato.

Sono otto le palestre scolastiche oggetto di rifacimento, alcune previa demolizione. L’obiettivo è anche quello di renderle fruibili non solo per gli istituti ma anche per i relativi quartieri, con ingressi distinti e in orari extrascolastici.

Sul tema borgate, Galasso ha ricordato il progetto per Borgo Mezzanone, in particolare, che riguarda Manfredonia e include investimenti anche in borgate che rientrano in territorio di Foggia. “Bisogna capire la ripartizione degli investimenti”.

“Libro dei sogni? Non si vive di soli sogni ma sogniamo una città un pizzico diversa”.

Paola Lucino



Pubblicato il 8 Marzo 2024