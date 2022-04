Opere d’arte sui portelloni di AQP

A Ischitella arte e botanica decorano gli sportelli di Acquedotto Pugliese (AQP) grazie al progetto “Arte nel Centro”, promosso dalla Pro Loco Uria con il patrocinio di Regione Puglia, AQP, Unpli, ProLoco Puglia, Parco Nazionale del Gargano e Associazione Cuochi Gargano e Capitanata.Sui portelloni della rete idrica sono state realizzate immagini e schede ritraenti la flora garganica e le erbe aromatiche tipiche. Su quelli della rete fognaria invece campeggiano gli scorci più suggestivi del territorio di Ischitella. Le opere sono state realizzate da artisti del borgo foggiano.La presentazione delle opere ha inaugurato la due giorni di eventi collegati a “Arte nel Centro”, progetto realizzato grazie a un bando regionale rivolto alle associazioni turistiche Pro Loco.“L’Obiettivo del progetto è riqualificare il nostro centro storico, poiché tra qualche anno – spiega la presidente della Pro Loco Uria, Rita Maria Dionisio – vorremmo candidarci a essere il borgo più bello d’Italia. Il nostro centro storico accoglie le dimore storiche i ‘suttan’, sulle quali ci sono gli sportelli di Acquedotto Pugliese. Gli artisti che gli hanno decorati sono tutti di Ischitella, professionisti e amatori. L’idea è della nostra vice presidente Michela Mennuto. Ringraziamo AQP per tutte le autorizzazioni, nonché le istituzioni politiche e religiose”.“Vogliamo far rivivere il nostro centro storico – ha commentato il sindaco di Ischitella, Carlo Guerra – poiché dal punto di vista strutturale e urbanistico rappresenta un’unicità. Abbiamo candidato qualche giorno fa un ulteriore progetto di rigenerazione urbana per cercare di sistemare la vecchia viabilità in pietra e canalizzare le acque piovane evitando il fenomeno della torrentificazione delle strade”. “Aqp ha segnato un passo in avanti in tutto il Sud Italia ed in questo caso – ha sostenuto la Consigliera del Cda di AQP, Rossella Falcone – la Regione e la Pro Loco hanno consentito di valorizzare gli sportelli Aqp attraverso le opere pittoriche che ricordano il territorio. Indubbiamente un’opera significativa e non possiamo che essere felici di questo tipo di iniziative”.“Aqp ha in cantiere numerosi interventi ai quali sta lavorando – ha continuato Falcone- tra cui attività di ripristino delle reti e soprattutto la realizzazione di un impianto di depurazione consortile tra Ischitella e Rodi con la realizzazione di una condotta sottomarina. Un intervento da 30 milioni di euro sul territorio per migliorare la vita del territorio”.

