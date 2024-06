Operatori del 118 si sentono discriminati, Cisl: “Uniti ai tavoli”

Continuano a inviare mail alla Regione, all’assessorato alla salute e al relativo dipartimento, ai vertici di Sanità Service e ai sindacati alcuni operatori del 118 Asl Foggia, dipendenti di Sanità Service. Protestano per la famosa premialità così come, alla fine della partita, sarebbe stata concordata con i sindacati, con l’ente di Bari e con i direttori generali. Chiamati “angeli” o “eroi” mentre infuriava la pandemia, oggi non solo non si sentono ascoltati ma anche “discriminati”.

È lo strascico del Covid quattro anni dopo quel 28 maggio 2020 in cui la Regione stilò le fasce di operatori sanitari e ne fissò la premialità in base all’esposizione al contagio.

Il gruppo che scrive le sue rimostranze, con un “grazie” amaro e arrabbiato a chi conta nelle decisioni, è di S. Marco in Lamis e zone limitrofe. Non sarebbe la prima volta che avanza le proprie richieste ed è oltretutto scettico nella possibilità di ottenere una qualche risposta. Per questo, chiede attenzione.

Sono state divise in A, B, C, D le fasce di premialità, lo ricordiamo, da un massimo di 2520 euro lordi per la prima prima (fra cui il personale di malattie infettive, pneumologie, anestesia e rianimazione, terapie intensive, personale dipendente del 118, tecnici, laboratori di analisi, obitorio, front office) a un minimo di euro 440.

“Gli operatori del 118 Sanità Service si sentono figli di un dio minore- conferma Giuseppe Mangiacotti, responsabile del dipartimento sanità pubblica e privata della Cisl Fp-. Hanno avuto meno soldi rispetto al pubblico e questo è vero. Ma non sono gli unici. Va detto che c’è anche chi sta peggio, parlo dei dipendenti di Casa Sollievo che, durante la pandemia, hanno fatto asse con Asl e Riuniti ma poi hanno ricevuto zero premialità”.

Questi dipendenti del 118 avrebbero preso la metà di quanto si aspettavano, anche falcidiato da contributi e tassazione.

A dicembre del 2023 la Regione ha stanziato 5 milioni destinati alla premialità Covid. “Il problema si è posto nel momento in cui una parte cospicua di questa somma, oltre 884mila euro, è stata elargita anche fuori dal comparto, cioè ai medici. Non va bene, non hanno nulla a che fare con il contratto degli operatori sanitari. Aggiungo che se un infermiere in prima linea, faccio un esempio, ha preso 2mila euro, molto di meno è toccato a uno di Sanità Service. Perché ci discriminate rispetto al pubblico dopo che tutte le aziende hanno inviato alla Regione il personale impiegato? Questa è la domanda”.

Il tavolo regionale non è chiuso, tuttavia. “Cgil, Cisl e Uil sono uniti su questa questione e siamo lì per difendere chi si sente leso nei propri diritti. Spero che la Regione si ravveda e faccia ricorso alla premialità Covid trattando Sanità Service alla stregua dei Riuniti e della Asl. Inoltre, faremo di tutto per fare avere al personale di Casa Sollievo il riconoscimento perché sono state strutture importanti per combattere il Covid. A breve avremo un altro incontro. Spero che abbiano capito”.

Paola Lucino



Pubblicato il 1 Giugno 2024