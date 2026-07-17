Attualità

Operaio scivola sui binari, travolto e ucciso da treno a San Giorgio di Nogaro

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un operaio ferroviario tunisino di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro (Udine), investito da un treno regionale della linea Venezia-Trieste. L’uomo sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il treno regionale vuoto perché in corso di trasferimento. La gravità delle ferite riportate dall'uomo ha reso inutile l’intervento del 118. Sul posto anche vigili del fuoco, Polizia ferroviaria e scientifica per gli accertamenti del caso. L’area è stata messa sotto sequestro dalla Procura di Udine. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Francia, addio Deschamps: Zidane sarà il nuovo ct

14 minuti fa

Djokovic ‘vede’ il ritiro? “Il momento è più vicino che mai”

33 minuti fa

Incendi, Carabinieri Forestali: “98% causati dall’uomo, in primi 6 mesi 3800 ettari bruciati”

37 minuti fa

Teatro: al Mittelfest 2026 in prima assoluta ‘Bébi’ di Sándor Márai

38 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio