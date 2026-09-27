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Operaio investito e ucciso su A14, denunciato automobilista positivo all’alcol test

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(Adnkronos) – Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere sulla A14 nella zona di Bologna è stato investito ieri sera verso le ore 22.00 al km 11+000, in direzione sud. L'uomo è morto per le lesioni poco dopo all'ospedale Maggiore.  La vittima era originaria della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'investitore italiano residente a Modena aveva un tasso alcolico oltre 2.0 g/l ed è stato denunciato. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Settembre 2026

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