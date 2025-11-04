Attualità

Operaio cade da 10 metri, morto 47enne in provincia di Rovigo

Foto di AdnKronos AdnKronos
(Adnkronos) – Un operaio di 47 anni è morto oggi pomeriggio a San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, cadendo da un’altezza di 10 metri.  L’uomo stava facendo dei lavori di manutenzione nel capannone di una cooperativa per conto di una ditta esterna e la tragedia sarebbe avvenuta sotto gli occhi di un collega che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i carabinieri della locale stazione e i tecnici dello Spisal per le indagini del caso.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Novembre 2025

