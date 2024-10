Opera Pia Scillitani fra abbandono ed emergenza: arriva il commissario

La nuova commissaria della Fondazione “Opera Pia Scillitani” è Addolorata Paolillo, detta Tita, avvocato, candidata alle ultime elezioni comunali di Foggia nella lista “Con”. È stata nominata con decreto del presidente della giunta regionale il 17 ottobre.

Termina per la Fondazione una vacatio durata circa un anno, dopo le dimissioni dall’incarico commissariale a Mimmo Di Molfetta, avvenute a novembre 2023. Nulla di fatto per il rinnovo del cda, dopo varie sollecitazioni della Fondazione alla Regione e di quest’ultima ai commissari prefettizi e a poi all’amministrazione in carica.

La Fondazione, che ospita delle famiglie indigenti, era tornata sotto i riflettori con una serie di comunicati di Antonio Vigiano, già consigliere comunale del comune di Foggia. Uno stabile antico, di pregio, nel centro della città, utilizzato per “emergenza abitativa” non si sa bene in base a quali criteri.

“La nomina dell’ennesimo commissario alla Fondazione Scillitani è una notizia che non può soddisfarci del tutto. Come ho già denunciato nelle scorse settimane- dice Vigiano- l’istituto necessita di una governance chiara, strutturata, in grado di prendere saldamente in mano una situazione già diventata esplosiva e dare un indirizzo politico-amministrativo di medio-lungo periodo all’ente. Non basta un commissario pro tempore che si occupi dell’ordinario, ma di un consiglio di amministrazione con un chiaro mandato: dirci cosa vuole farne dell’istituto, che versa ormai in una grave crisi finanziaria, sta cadendo a pezzi per assenza di manutenzione e minaccia lo sfratto in blocco di famiglie indigenti e fragili che rischiano la strada”.

Vigiano esorta la sindaca Episcopo affinché la sua maggioranza si metta d’accordo sulle due nomine di cui il cda necessita. “Mi rendo conto che non è cosa semplice trovare la quadra in un campo ultra-largo che ha messo dentro tutto e il contrario di tutto. Ma questi sono rischi che Episcopo conosceva e si è assunta. È tempo di risposte”.

Paola Lucino



Pubblicato il 25 Ottobre 2024