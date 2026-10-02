Opera di Roma, Domenico Barbuto nuovo direttore generale

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Domenico Barbuto è il nuovo direttore generale del Teatro dell’Opera di Roma, di cui è sovrintendente Francesco Giambrone. Il professionista, 47 anni, già segretario generale dell’Agis, approda alla guida della struttura gestionale di una delle più importanti istituzioni culturali e musicali italiane. "E' un nuovo inizio, che intraprendo con l’orgoglio, l’emozione, la responsabilità e l’entusiasmo di servire, da direttore generale, una grande istituzione come il Teatro dell’Opera di Roma", ha scritto sul suo profilo social Barbuto all’assunzione del nuovo incarico a partire da ieri, 1° ottobre, per la durata di tre anni. La nomina segna un nuovo passaggio nel percorso professionale maturato da Barbuto nel settore della cultura e dello spettacolo. Alla guida dell’Agis ha seguito per anni i rapporti con le istituzioni e le principali questioni legate al sistema dello spettacolo italiano, confrontandosi con operatori e rappresentanti del settore su politiche culturali, sostegno alle attività e sviluppo delle imprese culturali. Originario di Vibo Valentia, laureato in giurisprudenza e giornalista pubblicista, Barbuto ha costruito la propria esperienza tra attività istituzionale, rappresentanza e comunicazione nel comparto culturale. E' stato consulente di Confcommercio – Imprese per l’Italia nell’ambito di “Impresa Cultura Italia” e direttore responsabile della testata “Notizie di Spettacolo”. Nel suo percorso figura anche la partecipazione al Consiglio Superiore dello Spettacolo presso il Ministero della Cultura, organismo del quale ha fatto parte per due mandati. All’attività professionale e istituzionale ha affiancato quella di docente, occupandosi di “Management dello Spettacolo” e “Management delle politiche culturali". Il nuovo incarico porta quindi al Teatro dell’Opera di Roma un professionista con una lunga esperienza maturata nel sistema culturale italiano e nei rapporti tra mondo dello spettacolo e istituzioni.

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Pubblicato il 2 Ottobre 2026