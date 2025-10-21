OpenAI lancia ChatGPT Atlas, il browser con l’AI nativa

(Adnkronos) – L'era dell'Intelligenza Artificiale segna un momento di rottura fondamentale, spingendo a "ripensare cosa significhi usare il web". Con questa premessa, OpenAI ha annunciato ChatGPT Atlas, un nuovo web browser sviluppato con ChatGPT come cuore pulsante. Dopo l'integrazione della funzione di ricerca, che è rapidamente diventata una delle più utilizzate, la piattaforma mira ora a trasformare il browser, il luogo in cui convergono strumenti e contesto operativo, in un vero e proprio "super-assistente".

Atlas è stato progettato per portare ChatGPT direttamente ovunque l'utente navighi, in grado di "comprendere cosa si sta cercando di fare e completare attività, il tutto senza copiare e incollare o lasciare la pagina". L'identità AI dell'utente è integrata, grazie alla memoria di ChatGPT che permette alle conversazioni di attingere a chat e dettagli passati per agevolare il completamento di nuove attività. L'introduzione della memoria del browser in Atlas segna un passo avanti nell'efficacia dell'assistenza AI. Questa funzione, totalmente opzionale e sotto il controllo dell'utente (che può visualizzarla, archiviarla o eliminarla con la cronologia), consente a ChatGPT di ricordare il contesto dei siti visitati e riutilizzarlo quando necessario. L'utente potrà, ad esempio, formulare richieste complesse come: "Trova tutte le offerte di lavoro che stavo guardando la scorsa settimana e crea un riepilogo delle tendenze del settore in modo che io possa prepararmi per i colloqui." A dimostrazione della sua utilità nel contesto quotidiano, Yogya Kalra, studentessa universitaria e early tester di Atlas, ha raccontato: "Durante le lezioni, mi piace usare domande pratiche ed esempi reali per comprendere veramente il materiale. Prima passavo dalle mie slide a ChatGPT, facendo screenshot solo per porre una domanda. Ora ChatGPT capisce istantaneamente cosa sto guardando, aiutandomi a migliorare le mie verifiche delle conoscenze man mano che procedo." Un'ulteriore evoluzione è rappresentata dall'Agent Mode, una modalità (disponibile in preview per gli utenti Plus, Pro e Business) che sfrutta il contesto di navigazione per potenziare l'automazione. L'AI è ora in grado di eccellere nella ricerca, nell'analisi e nell'automazione di compiti complessi, dalla pianificazione di eventi alla prenotazione di appuntamenti. Il lancio di ChatGPT Atlas avviene a livello globale, partendo da macOS per gli utenti Free, Plus, Pro e Go. La disponibilità è prevista a breve anche per Windows, iOS e Android. Gli utenti possono scaricare il nuovo browser accedendo al sito chatgpt.com/atlas e importare facilmente segnalibri, password salvate e cronologia dal browser attualmente in uso.

Pubblicato il 21 Ottobre 2025