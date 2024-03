Open Arms, Salvini ringrazia Musk per sostegno

(Adnkronos) – "Ringrazio Elon Musk per il sostegno. Rischio 15 anni di carcere per aver difeso, da ministro dell’Interno, i confini, l’onore e la dignità del mio Paese. Sto affrontando il processo a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto". Lo scrive su 'X' Matteo Salvini, in risposta al tweet del patron di Tesla che ieri parlando del leader della Lega e del processo per sequestro di persona nel caso Open Arms, aveva scritto: "È scandaloso che sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge!". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Marzo 2024