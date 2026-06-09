Opel, la prossima Astra sarà tutta ‘made in Germany’

(Adnkronos) – Sarà tutta 'tedesca' – o meglio 'made in Rüsselsheim' – la prossima generazione di Opel Astra, che sarà realizzata sulla nuova piattaforma Stla One di Stellantis. Il modello si inserisce nel progetto annunciato dal CEO di Opel, Florian Huettl, durante lo Stellantis Investor Day, che prevede il lancio di almeno quattro nuovi modelli entro il 2030: la conferma è arrivata dalla visita al quartier generale tedesco fatta da Emanuele Cappellano, COO di Stellantis Enlarged Europe. "L'investimento nella produzione della prossima generazione di Astra a Rüsselsheim sottolinea l'attenzione di Stellantis per la Germania e l'importanza di Opel", ha sottolineato il manager ricordando che "il segmento C, che rappresenta circa il 30% delle vendite totali di auto in Europa, è una componente fondamentale della strategia europea di Stellantis per rafforzare la presenza sul mercato nella nostra regione, come delineato nel nostro piano strategico FaSTLAne 2030". "Più che una semplice allocazione di prodotto- ha scritto Cappellano sui social – rappresenta un forte impegno nei confronti delle persone, delle competenze e dell'eccellenza industriale che da decenni rendono questo sito un punto di riferimento per Opel".

"Questo è esattamente il tipo di azione decisa e guidata dal territorio che è al centro di FaSTLAne2030, il piano strategico che abbiamo presentato il mese scorso, il quale pone l'esecuzione, la rapidità e la valorizzazione delle realtà locali al centro del nostro modo di operare. Considerando che il segmento C rappresenta circa il 30% delle vendite totali di auto in Europa, rafforzare la nostra posizione in questo mercato è fondamentale per espandere la nostra portata e la nostra competitività in tutta la regione". L'attenzione alla Germania "e in particolare a Rüsselsheim, è una chiara espressione di questa ambizione, a testimonianza della nostra dedizione all'esperienza ingegneristica e alla forza industriale in uno dei mercati automobilistici più importanti d'Europa".

Il marchio tedesco sta così incrementando i progetti già in corso in Germania, con investimenti totali che entro il 2030 supereranno il miliardo di euro nel Paese. Opel e Stellantis Germany stanno già costruendo una nuova sede centrale all'avanguardia, il grEEn-campus Rüsselsheim che offrirà spazi di lavoro moderni e sarà realizzato nel segno della sostenibilità.

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Pubblicato il 9 Giugno 2026