OnlyFans, il proprietario Leonid Radvinsky muore a 43 anni

(Adnkronos) – Leonid Radvinsky, figura centrale dietro l'ascesa globale di OnlyFans, è morto all'età di 43 anni a seguito di complicazioni legate a un cancro. L’annuncio è giunto ufficialmente lunedì tramite una nota della società, che ha confermato il decesso avvenuto serenamente e ha chiesto il rispetto della privacy per i familiari. L’imprenditore, di origini ucraine e naturalizzato statunitense, aveva acquisito nel 2018 la Fenix International Limited, holding che controlla la celebre piattaforma, assumendone il ruolo di direttore e azionista di maggioranza in un momento di transizione fondamentale per il servizio. Oltre all'impegno nel settore dei contenuti digitali, Radvinsky vantava una lunga carriera nel venture capital, culminata con la fondazione nel 2009 del fondo Leo, dedicato principalmente a investimenti in realtà tecnologiche ad alto potenziale. Sotto la sua proprietà, OnlyFans ha vissuto un'espansione senza precedenti, trasformandosi da progetto di nicchia, avviato nel 2016 da Tim Stokely, in un fenomeno di massa. Il periodo della pandemia di COVID-19 ha rappresentato il punto di svolta decisivo, quando le restrizioni globali hanno spinto creatori e utenti verso modelli di intrattenimento in abbonamento, consolidando il portale come una fonte di reddito mainstream a livello internazionale. La scomparsa di Radvinsky avviene in una fase finanziaria particolarmente densa per l'azienda. All'inizio dell'anno erano trapelate indiscrezioni riguardo a una possibile cessione di una quota di maggioranza alla società di investimento Architect Capital. L'operazione, che valuterebbe OnlyFans circa 5,5 miliardi di dollari includendo il debito, evidenzia la solidità del posizionamento di mercato raggiunto durante la gestione di Radvinsky. La morte dell'azionista di riferimento pone ora interrogativi sulla futura governance della società.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026