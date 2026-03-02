Onetag acquisisce Aryel e lancia il nuovo “Value Exchange”

(Adnkronos) – Il panorama globale dell'AdTech registra un'importante evoluzione con l'annuncio dell'acquisizione di Aryel da parte di Onetag. L'operazione, supportata dal fondo di private equity Wise Equity attraverso Wisequity V, segna la nascita di una piattaforma integrata che punta a ridefinire gli standard del programmatic advertising. L'obiettivo strategico è la creazione di un "Value Exchange": un ecosistema dove la qualità dei media, la tecnologia creativa e i processi decisionali guidati dall'intelligenza artificiale convergono in un'unica soluzione self-serve. Grazie a questa integrazione, il gruppo punta a chiudere l'anno con ricavi netti superiori ai 60 milioni di euro e un EBITDA oltre i 30 milioni, consolidando una posizione di rilievo nell'Open Internet.

Il settore pubblicitario odierno si trova ad affrontare sfide crescenti legate alla misurazione del ROI e alla semplificazione dei flussi di lavoro. La risposta di Onetag a questa frammentazione si articola su tre direttrici fondamentali. In primo luogo, l'accesso a media di alto profilo tramite un exchange globale connesso a oltre 2.000 editori premium. In secondo luogo, l'integrazione delle esperienze creative immersive di Aryel, progettate per stimolare interazioni profonde, superando i formati standard. Infine, un sistema di AI decisioning che utilizza dati unici su scala globale per ottimizzare le campagne in tempo reale, orientandole verso risultati di business concreti come la reputazione del brand e le conversioni effettive. L'integrazione dei formati interattivi di Aryel direttamente nell'exchange di Onetag permette ai dati di performance creativa di influenzare istantaneamente il processo di distribuzione dei media. Questa connessione nativa trasforma la creatività da asset statico a elemento dinamico dell'ottimizzazione. Mattia Salvi, CEO di Aryel, ha sottolineato la portata del cambiamento dichiarando: "Aryel è nata per spingere la pubblicità digitale in una direzione attiva e dinamica […] Entrando a far parte di Onetag, la nostra creative intelligence viene integrata direttamente nella fase di distribuzione, in cui ogni tipo di attività dell’utente può contribuire in modo attivo alla performance e alla misurazione". Con una copertura che abbraccia Nord America, EMEA e LATAM, la nuova realtà connette 5.000 inserzionisti a un'inventory di alta qualità, con una forte specializzazione nei settori del lusso, del beauty e del fashion. L'unione di queste competenze mira a ridurre la complessità del settore a favore di una maggiore trasparenza e velocità d'azione. Filippo Gramigna, Co-CEO di Onetag, ha ribadito questa visione affermando: "Il settore non ha bisogno di maggiore complessità, ma di una migliore value exchange […] uniamo l’alta qualità dei media a tecnologia creativa, dati unici e decisioning guidato dall’AI in un’unica soluzione". Anche Valentina Franceschini, Senior Partner di Wise Equity, ha confermato la validità strategica dell'operazione, indicando la piattaforma integrata come "lo strumento ideale per definire un nuovo standard nella creazione di valore nel programmatic advertising".

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Marzo 2026