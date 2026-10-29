One Health Foundation, al ministero della Salute consegnati i primi attestati di certificazione

Ha preso il via a livello nazionale la certificazione One Health delle organizzazioni impegnate nella tutela integrata della salute umana, animale e ambientale. I primi attestati sono stati consegnati all’Auditorium del Ministero della Salute durante un convegno promosso in vista della Giornata mondiale One Health del 3 novembre. In pochi giorni, circa dieci organizzazioni distribuite sul territorio italiano hanno ottenuto l’accreditamento da parte di One Health Foundation. Nel corso dell’incontro sono stati inoltre firmati due protocolli d’intesa: uno con il Ministero della Salute e uno con la Fiaso.



Pubblicato il 29 Ottobre 2026