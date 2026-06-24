Ondata di caldo in Europa: nuovo record in Francia, scuole chiuse e treni cancellati in Gb

(Adnkronos) – L’ondata di caldo estremo che sta colpendo l’Europa occidentale segna un nuovo record in Francia, dove è stata registrata la temperatura media stagionale più alta dal 2003. Lo ha comunicato Météo-France, precisando che la giornata di ieri è stata “la più calda mai registrata” nel Paese. L'indicatore termico nazionale delle temperature massime, che corrisponde alla media delle più alte registrate in 30 stazioni di riferimento, ha segnalato ieri 38,2°C, superando il record precedente del 5 agosto 2003 (37,7°C). Scuole chiuse e raccomandazioni alla popolazione di evitare gli spostamenti in gran parte della Gran Bretagna a causa delle allerte meteo di livello rosso per il caldo. Oggi e domani le temperature potrebbero raggiungere i 40° in alcune zone dell'Inghilterra e del Galles, a causa di una "cupola di calore" che si sta spostando sull'Europa occidentale e che sta portando condizioni estreme in tutto il continente. Durante il picco dell'ondata di calore in questi due giorni, la temperatura potrebbe avvicinarsi al record assoluto del Regno Unito di 40,3°, misurato nel Lincolnshire nel luglio 2022. Si prevede inoltre che l'ultima ondata di calore superi il record per il mese di giugno di 35,6° stabilito nell'Hampshire nel 1976. Oltre 850 scuole in Inghilterra e Galles hanno comunicato ai genitori che rimarranno completamente chiuse o termineranno le lezioni in anticipo, e in alcuni istituti gli alunni potranno indossare la tuta da ginnastica anziché l'uniforme scolastica completa. I servizi ferroviari di Great Northern, Southern, Avanti West Coast e Thameslink subiranno interruzioni fino a venerdì, e gli operatori di Eurostar e Gatwick Express avvertono di possibili ritardi. La compagnia ferroviaria Chiltern Railways ha cancellato più della metà dei suoi servizi fino a venerdì "per garantire la sicurezza della linea". L'esercito ha inoltre annullato le operazioni cerimoniali, tra cui il cambio della guardia a Buckingham Palace, a Londra e a Windsor, per "tutelare il benessere dei suoi soldati". Avanti West Coast è stata la compagnia ferroviaria che ha subito i maggiori disagi stamattina, con quattro corse su cinque cancellate e ritardi di oltre 30 minuti. La compagnia ferroviaria Chiltern Railways ha annunciato che fino a venerdì effettuerà meno della metà dei suoi servizi abituali "per garantire la sicurezza della linea". Coinvolti i servizi ferroviari da e per l'aeroporto di Londra Marylebone, con collegamenti per Birmingham, Oxford e Aylesbury via Amersham. La Great Western Railway ha lanciato un appello affinché i suoi servizi vengano utilizzati solo per "viaggi essenziali".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Giugno 2026