Omoda & Jaecoo svela la nuova Omoda 9

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, OMODA & JAECOO svela in anteprima la nuova OMODA 9, ammiraglia Super Hybrid che ridefinisce l’estetica del SUV contemporaneo. Internamente la nuova OMODA 9 è ricca di dettagli di pregio come la nuova plancia curva da 24”6, il volante multifunzione con comandi tattili, l’illuminazione ambientale e l’audio immersivo SONY.

Esternamente le sue linee trasmettono potenza, dinamismo e sportività dando una nuova prospettiva al segmento dei SUV. La nuova OMODA 9 è mossa da da un sofisticato powertrain Super Hybrid composto da un motore 1.5 TGDI ad alta efficienza termica abbinato a due motori elettrici e a un cambio DHT a tre rapporti. Nella versione 4WD il sistema eroga oltre 500 CV, permettendo un’accelerazione 0-100 km/h in soli 4”9. L’autonomia complessiva supera i 1.300 km di percorrenza grazie a una batteria da 34,46 kWh e ad un serbatoio da ben 70 litri. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2025