“L’Omnibus quarto si è reso necessario per diminuire gli oneri fino al 25% e anche molta burocrazia. Abbiamo tolto il cliff effect dalle aziende, perché espandendosi peggioravano le loro condizioni, e quindi le abbiamo inserite con nuove soglie, in semplificazioni e meno oneri”. Così l’eurodeputata di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Vivaldini, in un’intervista al Parlamento europeo di Strasburgo.



Pubblicato il 25 Novembre 2026