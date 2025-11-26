Omicidio Willy, Cassazione: definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi, appello ter per il fratello Gabriele

(Adnkronos) – Diventa definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi mentre ci sarà un nuovo processo di Appello, il terzo, per il fratello Gabriele. Lo ha deciso la Cassazione dopo la camera di consiglio al termine dell'udienza del processo sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. I giudici della Quinta sezione penale, accogliendo quanto chiesto questa mattina nella requisitoria dal sostituto procuratore generale Luigi Birritteri, hanno disposto un nuovo processo di Appello per ridiscutere le attenuanti generiche concesse a Gabriele Bianchi, condannato a 28 anni nell'Appello bis, confermando invece l'ergastolo per il fratello Marco. In primo grado i fratelli Bianchi erano stati condannati all'ergastolo, mentre nel primo processo d'appello i giudici avevano concesso le attenuanti generiche facendo scendere la pena a 24 anni per entrambi. La Cassazione aveva già riconosciuto la responsabilità penale per tutti gli imputati per omicidio volontario e reso definitive le condanne per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

Pubblicato il 26 Novembre 2025