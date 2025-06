Omicidio villa Pamphili, pm sentiranno la madre di Anastasia

(Adnkronos) – Verrà sentita dai pm di Roma la madre di Anastasia Trofimova, la 28enne russa trovata morta lo scorso 7 giugno a villa Pamphili a poca distanza dal corpo della figlioletta di 11 mesi, Andromeda. I magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, potrebbero ascoltare la donna qualora dovesse venire in Italia o attraverso rogatoria. Intanto sul corpo di Anastasia sono attesi per luglio i risultati degli esami istologici, disposti dalla Procura in seguito all’autopsia eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica, che serviranno a chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella che la 28enne, nata a Omsk, in Siberia, sia stata soffocata. Non è escluso che gli inquirenti possano recarsi in Grecia se dovessero allungarsi i tempi per l’estradizione di Francis Kaufmann, il 46enne americano, accusato di duplice omicidio aggravato. L’uomo, che si trova nel carcere di Larissa, ha rifiutato il trasferimento nel nostro Paese e ora si dovrà attendere la decisione dei giudici greci sull’estradizione. Dagli accertamenti compiuti finora è emerso che l’americano avrebbe utilizzato il passaporto con il nome di Rexal Ford per comprare la sim telefonica a Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Giugno 2025