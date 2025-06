Omicidio villa Pamphili, “è mia figlia Anastasia la sconosciuta trovata morta”

(Adnkronos) – “E’ mia figlia Anastasia”. Tramite una telespettatrice, 'Chi l’ha visto?' è riuscito a contattare una donna in Russia che dice di essere la madre della giovane trovata morta a Villa Pamphili a Roma. Secondo quanto appreso dalla trasmissione in onda su Rai 3 la giovane era andata a studiare inglese a Malta, dove ha conosciuto Rexal Ford. La mamma l’ha sentita l’ultima volta in videochiamata il 27 maggio. C’era anche l’uomo, che le assicurava di essere una brava persona e di voler mettere su famiglia. Poi una mail del 2 giugno, nella quale la ragazza diceva di avere dei problemi con il suo compagno ma che stavano cercando di risolverli. Il nome della bambina è Andromeda, anche se successivamente è stata chiamata Lucia. “Dov’è ora quest’uomo?”, ha chiesto la mamma a 'Chi l’ha visto?' visibilmente scossa. Alla donna erano arrivate le foto di lui con la bimba in braccio. Le ha mostrate al programma e ha anche fornito un dettaglio della figlia: il piede con il tatuaggio che, osserva la trasmissione sui social, corrisponde esattamente a quello mostrato dalla polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Giugno 2025