Omicidio Thompson, un uomo interrogato in Pennsylvania: aveva la stessa pistola del killer

(Adnkronos) – Le autorità della Pennsylvania stanno interrogando un uomo in relazione all'uccisione del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson a Manhattan. Lo hanno reso noto fonti delle forze dell'ordine, citate da Nbc News. L'uomo di Altoona, nella Pennsylvania centrale, ha attirato l'attenzione degli investigatori perché è stato trovato con una pistola simile a quella usata nella sparatoria mortale di mercoledì scorso, hanno riferito due fonti informate a Nbc News. Thompson è stato ucciso davanti al New York Hilton Midtown, a circa 450 chilometri da Altoona, da un assalitore mascherato che l'ha colpito alle spalle. L'assassinio è avvenuto intorno alle 6:45 del mattino, come testimoniato dai filmati di sorveglianza, con il sospetto che è fuggito a piedi e poi in bicicletta verso Central Park. L'ultimo filmato del presunto killer lo colloca al deposito degli autobus di Upper Manhattan, secondo la polizia newyorkese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Dicembre 2024