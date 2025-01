Omicidio-suicidio a Rivoli, ottantenne spara alla convivente e si uccide

(Adnkronos) – Dramma a Rivoli, alla periferia Torino, dove nel tardo pomeriggio un uomo ultra ottantenne, secondo i primi accertamenti, con un fucile da caccia regolarmente detenuto avrebbe sparato alla donna che viveva con lui, una 58enne di origine straniera, e poi avrebbe rivolto l’arma contro di sé. Sul posto sono in corso i rilevi dei carabinieri per accertare le cause e la dinamica dell’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Gennaio 2025