Omicidio Sharon Verzeni, sopralluogo nella casa dove viveva col fidanzato

(Adnkronos) – Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Bergamo che indagano sull'omicidio di Sharon Verzeni hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione della 33enne uccisa a coltellate in strada a Terno d'Isola. Insieme ai militari c'era il fidanzato della vittima, Sergio Ruocco, in qualità – spiega una nota dei carabinieri – di proprietario dell'abitazione di via Merelli in cui la coppia viveva. La casa era stata posta sotto sequestro subito dopo l'omicidio. "Le motivazioni dell'accesso sono coperte da doveroso riserbo investigativo", si legge nella nota, in cui viene precisato che "Sergio Ruocco non è stato sentito nuovamente come persona informata sui fatti" e che "la sua posizione non è cambiata e non risulta indagato". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Agosto 2024