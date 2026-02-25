Attualità

Omicidio Sharon Verzeni, Sangare condannato all’ergastolo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Corte d'Assise di Bergamo, presieduta dalla giudice Patrizia Ingrascì, ha condannato all'ergastolo Moussa Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate in strada a Terno d'Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024.  Al 31enne, difeso dal legale Tiziana Bacicca, sono state riconosciute tutte le aggravanti contestate dalla pm Emanuele Marchisio: premeditazione, futili motivi e minorata difesa. "Sicuramente faremo ricorso in appello" contro la sentenza di primo grado. A dirlo, contattata dall'Adnkronos al termine del processo, è il legale di Sangare, Bacicca. Il nuovo difensore, nominato al termine della discussione delle parti a gennaio, aveva depositato una memoria difensiva, "in cui riesaminavo tutte le prove. Oggi in aula ho chiesto l'assoluzione e in subordine di escludere tutte le aggravanti, ma non è stato riconosciuto nulla", racconta il legale.  Sangare è rimasto "tranquillo" dopo la condanna all'ergastolo, dal momento che "aveva già sentito la richiesta all'esito della requisitoria del pm e anche io in carcere l'avevo preparato a questa evenienza", riferisce il difensore, pronto a ricorrere in appello.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Roma, carta d’identità elettronica: nuovo open day 28 febbraio e 1° marzo

36 minuti fa

Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: “Ho deciso io, non c’era alchimia”

36 minuti fa

Sanremo, Selvaggia Lucarelli ‘boccia’ Can Yaman: “Maschio muscoloso e poi?”

47 minuti fa

Caso Epstein, Gates si è assunto responsabilità. E ha ammesso relazione con due donne

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio