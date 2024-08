Omicidio Sharon Verzeni, il fidanzato oggi di nuovo in caserma

(Adnkronos) – Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate in strada a Terno d'Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio, è entrato questa mattina nella caserma del comando provinciale dei carabinieri: l'uomo è già uscito. A quanto apprende Adnkronos si sarebbe trattato di mere attività connesse alle attività di questi giorni. Ieri c'è stato un nuovo sopralluogo dei carabinieri nell'abitazione di Sharon. Insieme ai militari c'era il fidanzato della vittima, che è il proprietario dell'abitazione in cui la coppia viveva, posta sotto sequestro subito dopo l'omicidio. La posizione di Ruocco non è cambiata e le indagini sull'omicidio proseguono a carico di ignoti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Agosto 2024