Attualità

Omicidio San Stino di Livenza, recuperato dal canale il corpo di Chiara Guerra uccisa dal nipote

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È stato recuperato poco fa dal canale Malgher a San Stino di Livenza (Venezia) il corpo di Chiara Guerra, la docente 53enne di scuola media uccisa giovedì sera dal nipote 17enne reo confesso. I vigili del fuoco di Mestre (Venezia) confermano all'Adnkronos la notizia. Da domenica mattina a setacciare il canale erano impegnate squadre del nucleo sommozzatori, del nucleo droni e due squadre Saf con imbarcazioni dotate di ecoscandaglio.  Sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere le accuse mosse al 17enne reo confesso. La procura dei minorenni di Trieste, competente per territorio, ha chiesto la convalida del fermo del giovane, attualmente in una comunità per minori della provincia di Treviso da dove sarà probabilmente trasferito: compirà 18 anni tra due mesi.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Autoemotrasfusione di ozono anti-aging, cos’è: ma fa bene davvero?

8 minuti fa

Global day Sla, al via iniziative Aisla Toscana a sostegno di 360 famiglie

22 minuti fa

Comparto Ambientale Ravenna, progetto di Eni e Hera sull’area di Ca’ Ponticelle

25 minuti fa

M5S, Giuseppe Conte domani alle 12 ospite dell’Adnkronos

26 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio