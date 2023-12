Omicidio nella notte a Palermo, giovane ucciso dopo una lite in centro

(Adnkronos) – Omicidio nella notte in pieno centro a Palermo. La vittima è un ragazzo di 22 anni, Rosolino Celesia, raggiunto da almeno due colpi di pistola in via Pasquale Calvi, nel corso di una lite nei pressi di un locale. Trasportato all'ospedale Civico di Palermo, è morto poco dopo il suo arrivo. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Palermo, diretta da Marco Basile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Dicembre 2023