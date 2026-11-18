“Oggi è una data importante perché al di là delle carte processuali, Serena non è solo un nome scritto sulla cronaca giudiziaria, era anche una ragazza di 18 anni con tutti i sogni ancora da realizzare e una vita da portare avanti”. A parlare è Gaia Fraioli, cugina di Serena Mollicone, a margine dell’udienza del processo di Appello bis in corso a Roma per l’omicidio della 18enne, uccisa nel 2001.



Pubblicato il 18 Novembre 2026