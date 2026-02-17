Attualità

Omicidio militante nazionalista Quentin, 4 fermi tra cui un assistente di un deputato Lfi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Quattro sospetti sono stati fermati oggi dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, sulla quale la Procura di Lione sta indagando per ''omicidio volontario''. Lo ha appreso l'emittente Bfmtv citando una fonte vicina all'inchiesta.  Tra le persone fermate ci sono Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise Raphael Arnault, e Adrian B., membro del movimento Jeune Garde e vicino al rappresentante della Lfi. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Due gialli in pochi minuti, Cabal espulso in Galatasaray-Juventus

21 minuti fa

Pprogetto Florida’s Turnpike, Lane (Gruppo Webuild) apre 11 km di nuove corsie in anticipo di 3 anni

37 minuti fa

Intelligence, sicurezza e dominio cognitivo: il Premio Cossiga ricorda Fulvio Martini

41 minuti fa

Il capo del Dis e la capacità tecnologica dell’intelligence italiana

42 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio