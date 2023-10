Omicidio Milano, corpo Marta di Nardo trovato in casa del vicino

(Adnkronos) – Marta di Nardo, la 60enne scomparsa da oltre due settimane a Milano, è stata trovata morta in casa del suo vicino nel palazzo Aler di via Pietro da Cortona 14, in zona Acquabella. Il cadavere era avvolto in una coperta e nascosto in un soppalco all'interno della cucina. L'uomo, di circa 50 anni, era in casa durante il sopralluogo dei carabinieri, ma ha negato ogni responsabilità nella scomparsa della donna, per poi chiudersi nel silenzio quando i militari della compagnia di Porta Monforte e del nucleo investigazioni scientifiche, con il pm Leonardo Sesti sul posto. hanno trovato prima tracce di sangue nella sua camera da letto e poi il cadavere della donna. Il vicino in serata è stato portato alla caserma carabinieri di Porta Monforte, dove verrà interrogato dal pm. La scomparsa della donna, di cui si erano perse le tracce da inizio mese, era stata denunciata solo lo scorso 17 ottobre. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Ottobre 2023