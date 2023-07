Omicidio Michelle Causo, manifestanti bloccano traffico: auto presa a calci

(Adnkronos) – Momenti di tensione durante quella che sarebbe dovuta essere una manifestazione pacifica in ricordo di una ragazza uccisa. Gli amici di Michelle Maria Causo, uniti nel corteo partito da via di Torrevecchia e diretto a Primavalle, ha bloccato il traffico per urlare giustizia. In testa la mamma della ragazza. Alle insistenze di una donna al volante di una macchina costretta a fermarsi, i ragazzi l'hanno aggredita prendendo a calci gli sportelli e rompendo uno specchietto. Tra i cartelli del corteo messaggi contro la violenza sulle donne. Urlano giustizia e rabbia. Dopo aver bloccato il traffico, si sono mossi fino a via Dusmet per gridare contro gli inquilini della palazzina, dove il 17enne cingalese, in carcere per l'omicidio, viveva. "Sono responsabili di non aver sentito niente – dicono all'Adnkronos -. Ci hanno detto che dobbiamo andare via da qui, ma stiamo solo manifestando contro la violenza”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Luglio 2023