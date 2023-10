Omicidio Meredith, accolto ricorso Amanda Knox: nuovo processo per calunnia

(Adnkronos) – La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di Amanda Knox contro la condanna a tre anni per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. I supremi giudici della Quinta sezione penale hanno annullato con rinvio la sentenza disponendo un nuovo processo davanti alla Corte di Assise d’Appello di Firenze per Knox, già assolta in via definitiva insieme a Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher. L’impugnazione è avvenuta sulla base di una pronuncia della Corte europea per i diritti dell’uomo. "Siamo davanti a un quarto grado di giudizio. La decisione della Cedu ha avuto come riverbero l’annullamento della sentenza con la riapertura del processo – commenta all’Adnkronos l’avvocato Carlo Pacelli, difensore di Lumumba, che aveva chiesto il rigetto del ricorso – Si immette così nel nostro sistema questo nuovo istituto, e credo sia uno dei primi casi". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Ottobre 2023