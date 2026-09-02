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Omicidio Gabriele Vaccaro: arrestato 17enne a Pavia

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(Adnkronos) – Un diciassettenne, appartenente al gruppo che lo scorso aprile aveva aggredito e ucciso il 25enne Gabriele
Vaccaro in un parcheggio di Pavia, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile in quanto ritenuto gravemente indiziato di concorso morale e materiale nell'omicidio aggravato.  Secondo quanto ricostruito durante le indagini, il giovane non solo avrebbe preso parte agli scontri, muovendosi a stretta distanza dall'autore materiale, ma lo avrebbe anche schermato con il proprio corpo durante la lite, per poi fuggire insieme a lui dandogli i propri abiti per eludere i controlli delle forze dell'ordine, oltre a vantarsi successivamente dell'accaduto.  Al termine delle formalità di rito negli uffici della Squadra Mobile, il diciassettenne è stato associato al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile, mentre proseguono gli accertamenti e le valutazioni sulle posizioni degli altri soggetti maggiorenni coinvolti nella vicenda. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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