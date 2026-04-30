Omicidio Dino Carta, diffuso il fotogramma di un possibile testimone

Il fermo immagine che immortala la presenza di una persona nei pressi del luogo e all’ora dell’omicidio di Dino Carta, il 42enne personal trainer ucciso a Foggia lo scorso 13 aprile, potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini. La figura ripresa dal video, identificata come una possibile testimone oculare, appare 20 secondi dopo l’uccisione. Nel fotogramma si distingue chiaramente uno scooter in movimento, seguito a breve distanza da una donna. Sono precisamente le 21:58 e 55 secondi del giorno del delitto, un caso che, a due settimane di distanza, rimane avvolto nel mistero.

Pochi istanti prima della registrazione, quattro colpi di arma da fuoco in rapida successione hanno posto fine alla vita di un uomo incensurato e stimato dalla comunità. Il legale della famiglia, l’avvocato Michele Vaira, ha diffuso il frame nella speranza di identificare la persona ripresa: “Dalle caratteristiche fisiche, come postura e andatura, sembrerebbe trattarsi di una giovane donna. Si trovava nelle immediate vicinanze della scena del crimine appena 20 secondi dopo l’esplosione degli spari. È fondamentale rintracciarla e chiedere informazioni su eventuali dettagli visionati”.

L’appello è stato ripetuto anche la scorsa settimana da Vaira, invitando la donna, la cui immagine appare sfocata e poco definita, a mettersi in contatto con le forze dell’ordine o con il suo studio legale per fornire qualsiasi informazione utile alle indagini in corso, coordinate dalla procura di Foggia e seguite dai carabinieri. Parallelamente, sul fronte investigativo continua l’analisi di una registrazione audio che raccoglie alcune voci percepite durante l’evento, tra cui potrebbe figurare quella della vittima. Su tale audio è stata eseguita una perizia fonica. Proseguono inoltre i controlli approfonditi sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, mentre si attendono i risultati degli esami balistici recentemente condotti dai carabinieri del RIS sul caricatore dell’arma da fuoco, presumibilmente perso dall’assassino durante la fuga.



Pubblicato il 30 Aprile 2026