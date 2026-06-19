Omicidio di Giacomo Mongiello, eseguito un fermo dalla Polizia
Sviluppi nell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Mongiello, il 45enne ferito a colpi d’arma da fuoco a Foggia nell’agosto del 2024 e deceduto alcuni giorni dopo in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Nella giornata odierna la Polizia di Stato di Foggia ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti del presunto responsabile del delitto, al termine di una lunga attivita’ investigativa coordinata dall’autorita’ giudiziaria.
L’agguato risale al 2 agosto 2024, quando Mongiello venne raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco in via Luigi Sbano. Le sue condizioni apparvero subito gravissime e, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo mori’ dopo alcuni giorni di ricovero. Le indagini condotte dagli investigatori hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dalla magistratura per l’emissione della misura cautelare nei confronti dell’indagato, ritenuto il presunto autore dell’omicidio.
Pubblicato il 19 Giugno 2026