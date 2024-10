Omicidio Cecchettin, papà Gino: “Dolore per gli ultimi istanti di Giulia, ho capito chi è Turetta”

(Adnkronos) –

"Sapere gli ultimi momenti della vita di Giulia" è stato il momento più delicato dell'udienza di oggi, 25 ottobre, per Gino Cecchettin, il papà di Giulia, assassinata lo scorso 11 novembre con 75 coltellate. Nel giorno dell'interrogatorio dell'ex fidanzato Filippo Turetta, imputato per omicidio aggravato, Cecchettin ha guardato spesso verso il banco dei testimoni mentre il ventiduenne aveva sempre lo sguardo puntato verso il basso. E prima che a prendere la parola fosse la difesa di Turetta, ha lasciato l'aula. "Ho capito benissimo chi è Filippo Turetta, non ho bisogno di restare, per me è chiarissimo e per me la vita del prossimo è una cosa sacra".



Pubblicato il 25 Ottobre 2024